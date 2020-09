Homem com histórico de violência é preso após ameaçar atual companheira

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo prendeu na noite desta terça-feira (15/09) um homem, de 37 anos, pelos crimes de ameaça e agressão, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi denunciado pela vítima, que chegou na especializada com a ajuda de estranhos, após fugir de casa, quando o agressor empunhou uma faca contra ela.



Segundo a vítima, de 44 anos, ela e companheiro estavam juntos há sete meses e há pelo menos dois meses, vem sofrendo agressões físicas e psicológicas. No entanto, por medo, não denunciou o agressor antes.



Na noite desta terça-feira, o casal teve uma nova discussão na residência em que viviam, no bairro Jardinlândia, e o companheiro se tornou violento quando ela começou a fazer as malas e disse que sairia de casa, terminando o relacionamento.



Na ocasião, ele teria jogado todas as roupas da vítima no chão do quarto, agarrado seu pescoço e ameaçado matá-la. Mas a vítima conseguiu se desvencilhar e ir para a cozinha, onde o agressor abriu uma gaveta e pegou uma faca. Nesse momento, assustada, ela fugiu para rua, onde pediu ajuda a duas pessoas que passavam e foi levada até a delegacia.



Ao ouvir o depoimento da vítima, as equipes da especializada, sob comando da delegada Carla Ferrão, foram imediatamente até a residência do casal e conseguiram prender em flagrante o agressor. Segundo a Deam, ele já tem anotação criminal pela prática de lesão corporal decorrente de violência doméstica.