Homem é preso por iniciar incêndio e provocar explosão de botijão de gás

Um homem, de 46 anos, foi preso na noite desta terça-feira (15/09) por iniciar um incêndio em sua residência, na Rua Antônio Pereira de Jesus, no bairro Cônego, em Nova Friburgo. Ao colocar fogo na casa, ele ainda provocou a explosão de um botijão de gás, colocando em risco as pessoas que moram nos imóveis próximos.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por vizinhos, que informaram se tratar de incêndio criminoso. No local ainda foram encontrados outros quatro botijões.

Botijões de gás encontrados no interior da residência - Divulgação Ninguém ficou ferido.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes do 6º GBM que participaram do combate às chamas, inclusive bombeiros militares que não estavam de serviço e atuaram como voluntários, conseguiram extinguir o incêndio antes que ele se espalhasse e atingisse outras residências.Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o responsável pelo incêndio é portador de transtorno mental. Ele foi encaminhado pela PM para a(Nova Friburgo), onde ficou detido.