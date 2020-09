Deam cumpre mandado contra mulher acusada de participação em homicídio

As equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), de Nova Friburgo, sob comando da delegada Carla Ferrão, cumpriram, no início da manhã desta quinta-feira (17/09), um mandado de prisão contra uma mulher, de 18 anos, pelo crime de homicídio duplamente qualificado.



O mandado foi expedido pelo juíz do Plantão Judiciário. E, mesmo com a prisão, as investigações continuam em andamento.



Segundo a especializada, a acusada teria servido de isca, tendo ido até a residência da vítima e a atraído até o alto do morro do Rui Sanglard, no distrito de Conselheiro Paulino. No local, a vítima foi abordada por outros indivíduos e agredida. Por isso, a autuação como homicídio duplamente qualificado.



Após as agressões, a vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.



A acusada foi encaminhada para a sede da Deam, de onde será transferida para um presídio na capital.