Convenções em Nova Friburgo terminam com mais oito candidatos à prefeitura confirmados

Nova Friburgo já começa a ser definido. Somente nos últimos três dias, 15 partidos se reuniram e oito deles lançaram candidatura ao cargo de prefeito. Agora os partidos têm até o dia 26 para registrar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral e muitos deles estão usando esse prazo para definir coligações e candidatos a vice.



de convenções. Na município terá 16 candidatos ao cargo nestas eleições.



Na segunda-feira, 14, a convenção do Partido da Mulher Brasileira (PMB), confirmou a candidatura de Lucidarlen Novaes, tendo como vice Carlos Maduro. O partido não divulgou informações sobre coligações para o cargo majoritário.



Na terça-feira, 15, três partidos que realizam as convenções nesta data lançaram candidaturas majoritárias.



O Progressistas (PP) confirmou a candidatura à reeleição do atual prefeito Renato Bravo. O partido ainda não divulgou o nome do candidato a vice-prefeito, mas estabeleceu a coligação com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).



Também nesta terça-feira, aconteceu a convenção do Partido Verde (PV), que apresentou a candidatura de Cacau Rezende, tendo como vice Dib Curi.



Encerrando o dia, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) se reuniu para confirmar a candidatura de Cláudio Damião ao cargo de prefeito. O partido também oficializou a coligação com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), mas ainda não divulgou o nome do candidato a vice-prefeito.



Na quarta-feira, 16, mais quatro partidos lançaram candidatura ao cargo Executivo.



Na convenção do Partido Democrático Brasileiro (PDT) foi confirmado o nome de Wanderson Nogueira para concorrer à prefeitura, tendo como vice Gabriel Mafort, na coligação com o Partido Socialista Brasileiro (PSB).



O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou a candidatura de Silvia Faltz. O partido ainda está com o cargo de vice em aberto, aproveitando o prazo final para registros das candidaturas para analisar possíveis coligações.



O Cidadania (Cidadania) confirmou a candidatura de Alexandre Cruz, na coligação com o Democratas (DEM), o Solidariedade (Solidariedade) e o Podemos (PODE), tendo como vice De Luca, do DEM. Com isso, o Podemos, que chegou a anunciar uma candidatura própria na convenção realizada no último domingo (13/09), voltou atrás na decisão para apoiar o pleito de Alexandre Cruz.

Ainda na quarta-feira, foi realizada a convenção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), com o lançamento da candidatura do Dr. Luiz Fernando para o cargo de prefeito. O partido ainda não divulgou o nome do vice, mas já tem confirmada a coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).



Também foram realizadas nestes últimos dias as convenções do Partido Comunista Brasileiro (PCB); Democracia Cristã (DC); Solidariedade (Solidariedade); Movimento Democrático Brasileiro (MDB); Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); Democratas (DEM); e do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que definiram as coligações para o cargo majoritário e as candidaturas dos vereadores.