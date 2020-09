Prefeitura de Nova Friburgo promove audiência pública sobre Exercício Fiscal de 2020

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, publicou no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (18/09) um comunicado sobre a realização de audiência pública referente ao segundo quadrimestre do Exercício Fiscal de 2020.



A audiência atende às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 9º, inciso 4º, prevê que “até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre”.



A reunião está marcada para o dia 29, terça-feira, às 15h, no plenário na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo.