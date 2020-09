Nova Friburgo encerra a semana com a confirmação de 49 casos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo atualizou os dados do boletim Covid-19 nesta sexta-feira (18/09). Com mais 49 confirmações e sem novos registros de mortes, o município registra 2.950 casos positivos e 120 mortes pela doença.



Com 8.224 testes realizados, o boletim ainda traz a informação de 65 casos suspeitos, com três pacientes internados, 59 pessoas em isolamento domiciliar e três óbitos, que ainda aguardam o resultado de exames. Os casos descartados somam 5.209 e os recuperados estão em 1.327.



As informações de contágio em profissionais da área de saúde, que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia também foram atualizadas e com mais cinco confirmações somam 391 casos e três óbitos, registradas nos meses de maio e julho e na última terça-feira, 15.



Referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, o Hospital Municipal Raul Sertã está hoje com 60% dos leitos de UTI ocupados, com 12 pacientes. Já os leitos de enfermaria da unidade estão com 42,1% da ocupação, com oito pacientes internados.



A taxa geral de ocupação, que leva em consideração os leitos exclusivos no hospital municipal e nas três unidades particulares da cidade, está em 47,6% nos leitos de UTI. Já o índice nos leitos clínicos está em 27,1%.