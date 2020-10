Por O Dia

O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), coronel Leandro Monteiro, visitou na sexta-feira (16/10) o grupamento de Nova Friburgo (6º GBM). O encontro teve como objetivo discutir as demandas administrativas e operacionais da unidade, focando na prevenção a desastres causados pelas chuvas de verão.



O coronel Leandro Monteiro discutiu essas demandas também em visita ao grupamento de Teresópolis (16º GBM) e ao Destacamento de Paracambi (DBM 3/4), na Baixada Fluminense.



“Estamos nos preparando para que não sejamos surpreendidos. É um momento para checarmos as necessidades. A tropa sinaliza os anseios, discutimos prioridades, esclarecemos dúvidas e damos orientações. Cumprindo as determinações do governador em exercício Cláudio Castro, já solicitei a compra imediata de botes, uniformes apropriados e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para salvamentos em corredeiras”, explicou o comandante.



O comandante de Nova Friburgo, tenente-coronel Fábio Gonçalves, que assumiu o 6º GBM no dia 5 deste mês, destacou a importância dos encontros.



“Abordamos assuntos de interesse, apontamos desafios e indicamos possíveis encaminhamentos para o que acreditamos ser a melhoria da prestação dos nossos serviços para a população”, disse o tenente-coronel.