Por Paula Valviesse

Publicado há 2 segundos

Policiais penais da Divisão de Busca e Recapturas, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), em conjunto com policiais civis da 73ª DP (Neves) e policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam neste domingo (18/10) Altamir Veloso dos Santos, de 26 anos, que fugiu durante a manhã do Presídio Cotrim Neto, em Japeri, na Baixada Fluminense.



O fugitivo é de Nova Friburgo e, após escapar por entre os postos de guarda, escalar o muro do presídio e fugir, voltou para o município. Segundo a Divisão de Busca e Recaptura, com auxílio do setor de Inteligência da 73ª DP, de São Gonçalo, foi possível rastrear os passos do criminoso, identificando sua rota de fuga pela localidade de Manilha em direção a Região Serrana.



Altamir foi preso em 2015, em Nova Friburgo, pelo crime de tráfico de drogas. Na época, ele foi autuado em flagrante em uma ação dos policiais militares do 11º BPM, tendo sido pego com seis trouxinhas de maconha e 46 papelotes de cocaína. No entanto, de acordo com a SEAP, ele tem nove anotações criminais, por tráfico, furtos simples e qualificado, violência contra a mulher, ameaça e até crime de trânsito.



Ele foi preso no início da noite no bairro Rui Sanglard, no distrito de Conselheiro Paulino, e encaminhado para a 151ª DP (Nova Friburgo). No entanto, como a ocorrência da fuga foi registrada na delegacia de Neves, o fugitivo foi levado pelos policiais penais para a 73ª DP, onde será registrada a recaptura e depois será transferido para uma unidade prisional.