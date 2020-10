Por O Dia

Publicado há 1 segundo

O banco de profissionais mantido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, voltou a funcionar na última semana, depois de um período inativo, devido à pandemia de Covid-19.



Os serviços são prestados na sede das entidades por formandos do curso de Psicologia da Estácio e são direcionados a candidatos que procuram emprego e empresas que oferecem vagas. O atendimento é inteiramente gratuito e possibilita uma pré-seleção dos candidatos, uma vez que por meio das entrevistas são traçados os perfis profissionais, facilitando o encaminhamento aos postos de trabalho mais adequados às suas competências e habilidades.



“A triagem ajuda a reduzir erros nas contratações e aumenta muito a chance de a indicação dar certo”, salienta o presidente da CDL e do Sincomércio, Braulio Rezende.



O banco de profissionais foi implantado pelas entidades em 2006. O retorno das atividades neste momento tem seguido todas as normas sanitárias estabelecidas pelas autoridades de saúde.



“Nas nossas entidades, tomamos os cuidados necessários à segurança dos colaboradores e do público. Disponibilizamos tapete sanitário na entrada e álcool em gel nas mesas, obedecemos ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, não permitimos aglomeração e exigimos uso de máscaras nas dependências do prédio”, detalha o presidente.



Quem quiser participar das entrevistas no banco de profissionais deve entregar currículo na recepção da CDL e do Sincomércio, que fica na Rua Fernando Bizzotto, 39, Centro, de segunda à sexta-feira em horário comercial e aos sábados na parte da manhã.