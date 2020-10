Por O Dia

Na noite desta segunda-feira (19/10) uma tentativa de abordagem terminou em perseguição e troca de tiros, na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, no Paissandu, em Nova Friburgo. Um homem, de 22 anos, foi preso pelos policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, após efetuar disparos contras os militares durante a tentativa de fuga.



O homem seguia em um veículo modelo Pálio em direção ao bairro Ypu. Ele foi identificado pelos policiais como integrante do tráfico de drogas no Terra Nova, em Conselheiro Paulino, sendo feita então a tentativa de abordagem. Armado com um revólver calibre 38, o suspeito ignorou a ordem de parada e efetuou disparos contra a viatura.



Os policiais do Patamo chegaram a revidar, havendo uma breve troca de tiros durante a perseguição, que acabou na Rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro Perissê, onde o suspeito parou o veículo e se rendeu.



Nenhum policial ficou ferido, mas o suspeito foi ferido de raspão na cabeça por um tiro, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Raul Sertã. Na unidade de saúde, sob custódia da PM, ele recebeu atendimento e depois foi levado para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde a ocorrência foi registrada.