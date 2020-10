(Deam) de Nova Friburgo foi ana lista de produtividade operacional, compilada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), no. Pela avaliação, a especializada do municípiono período, sendo destaque entre outras unidades da Polícia Civil com o mesmo porte.As unidades de todo o estado são avaliadas mensalmente. No quesito que reúne delegacias comde ocorrência mensais, conforme dados do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), a Deam Nova Friburgo lidera novamente, mantendo o aumento significativo nas prisões , tendo um número total de 31 prisões.Em segundo lugar no ranking fica a Deam de Volta Redonda; em terceiro a Deam de Belford Roxo; em quarto a Deam de Campos; em quinto a Deam de São João de Meriti; em sexto a Deam de Niterói; em sétimo, a Deam de Cabo Frio; e na oitava posição, a Deam de Angra dos Reis.