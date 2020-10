Por Paula Valviesse

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou na edição extra do Diário Oficial Eletrônico do município desta quinta-feira (22/10) o edital de convocação de profissionais da saúde que se inscreveram no processo seletivo simplificado, realizado no final do mês de setembro, para suprir a demanda e solucionar os problemas com a falta de atendimento médico no Hospital Municipal Raul Sertã.



Três médicos clínicos gerais, que foram aprovados no processo seletivo, foram convocados. Agora eles precisam entregar a documentação necessária e assinar o termo de aceitação para a contratação temporária. Os três candidatos relacionados no anexo da publicação deverão comparecer entre esta sexta-feira e a próxima quarta-feira (28/10), das 9h às 13h, no Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, situado na Avenida Alberto Braune, 224, 2º andar, Centro.



Desde a última semana de agosto, o município tem passado por problemas no atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã com a falta de médicos, especialmente clínicos gerais. Segundo a Prefeitura, os problemas no atendimento foi devido a uma baixa de profissionais por comorbidades, falecimento e até por desligamento do serviço em virtude do período eleitoral.



Por conta da falta de profissionais clínicos, nas últimas semanas as pessoas têm sido orientadas a procurar a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Conselheiro Paulino, uma vez que o Hospital Municipal Raul tem se limitado a atender apenas casos clínicos emergenciais.