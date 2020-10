Por O Dia

Publicado há 0 segundos

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico deste sábado (24/10) um aviso de tomada de preços para a contratação de empresa para realizar a reforma do Centro de Artes. A licitação está marcada para o dia 13 de novembro, às 10h30, na Sala de Licitações e tem valor estimado em aproximadamente R$ 259 mil.



O Centro de Artes de Nova Friburgo está localizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro. O prédio histórico foi no passado o porão do palacete do Barão de Nova Friburgo. O centro é composto por duas salas de exposição, um foyer e um teatro, com capacidade para cem pessoas.



Considerado como a “Casa dos Artistas” desde a década de 60, o local de encontros culturais, exposições e apresentações encontra-se inativo por muitos anos. Um movimento organizado por artistas friburguenses pede a reabertura do Centro de Artes. A manifestação gerou inclusive uma carta conjunta, que foi entregue à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



Além disso, o aviso de licitação lançado pelo município é feito após uma visita da Secretária de Estado de Cultura, Danielle Barros, que esteve no município no dia 8 deste mês e se reuniu com os artistas locais que pedem a volta do funcionamento do Centro de Artes.



Os interessados em participar da licitação podem retirar o edital no site http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao. Outras informações devem ser buscadas pelos telefones (22) 2525-9174 ou 2533-1458 e no e-mail licitacaopmnf@yahoo.com.br/licitacao@pmnf.rj.gov.br. A Sala de Licitações da Prefeitura de nova Friburgo fica na Avenida Alberto Braune, 224, Centro.