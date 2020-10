Caminhão pega fogo na subida da Serra na RJ-116

Por O Dia

No início da tarde desta terça-feira (27/10) um caminhão, que subia a Serra dos Três Picos pela RJ-116, sentido Nova Friburgo, pegou fogo no quilômetro 63 da rodovia. Segundo a Rota 116, concessionária que administra a rodovia, o Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido. O motorista do caminhão saiu antes que as chamas se espalhassem.



Por conta do incidente, o trânsito na rodovia ficou interrompido por cerca de meia hora, em ambos os sentidos, para segurança dos usuários. Mas a interrupção não provocou congestionamento.



O caminhão que pegou fogo fazia o transporte de refrigerantes, mas o fogo ficou mais concentrado na parte da cabine, apesar de parte da lona de cobertura da carga do veículo também ter sido incendiada. As chamas foram logo controladas pelos Bombeiros e o veículo retirado do meio da rodovia.