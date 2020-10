Por O Dia

Por meio do Decreto 749/2020, a Prefeitura de Nova Friburgo transferiu para a próxima sexta-feira (30/10) a comemoração do feriado pelo Dia do Funcionário Público, celebrado em todo o Brasil nesta quarta-feira (28/10).



Com a mudança, a Prefeitura e demais repartições públicas irão funcionar normalmente nesta quarta-feira. Além disso, como na segunda-feira (2/11) é Dia de Finados, as repartições públicas voltam ao expediente normal na terça-feira (3/11).



A medida, estabelecida pelo Decreto, vale para todos os funcionários públicos municipais, com exceção dos serviços essenciais. Ou seja, mesmo com a mudança, fica mantido o expediente dos serviços considerados indispensáveis e, em especial, nas Unidades de Saúde com atendimento 24 horas e na Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana.