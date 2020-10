Chuva forte com pedrinhas de granizo surpreende friburguenses

Por O Dia

Na tarde desta quarta-feira (28/10), uma pancada de chuva forte, acompanhada com algumas pedrinhas de granizo, pegou se surpresa os friburguenses. No município a manhã foi de calor, com temperaturas em torno dos 28 graus, mas logo no início da tarde o tempo começou a fechar, resultando em uma chuva forte, que teve início por volta das 16h30 e durou quase meia hora.



Segundo o boletim técnico do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), o tempo segue instável, com o deslocamento de uma massa de ar seco, que estava atuando entre o leste do Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico, favorecendo tempestades localizadas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais.



Em Nova Friburgo, a previsão é de que a temperatura se mantenha entre 20 e 30 graus nesta quarta e quinta-feira, com pancadas de chuva isoladas à tarde. A partir de sexta-feira (30/10), de acordo com o CPTEC/INPE, a temperatura deverá cair, variando entre 10 e 17 graus, inclusive durante o final de semana, com chuvas periódicas.