Por O Dia

A Defesa Civil de Nova Friburgo informou por meio de boletim que a forte chuva que atingiu o município na tarde desta quarta-feira (28/10) resultou em três ocorrências e também em queda de árvores e danos à rede elétrica, devido a precipitação de granizo. A média registrada foi de oito milímetros de chuva durante a quase meia hora que durou a tempestade. No entanto, em Riograndina, choveu 34,16 milímetros.



A Defesa Civil foi acionada para verificar ocorrências nos bairros Chácara do Paraíso, Santo André e Furnas. Inclusive em Furnas, quatro pessoas precisaram sair de suas residências como medida de prevenção de risco, tendo sido os imóveis fortemente atingidos pelas pedras de granizo que caíram junto com a chuva.



Em Conselheiro Paulino houve quedas de árvores e, em algumas localidades, queda de energia, em decorrência ao dano causado pelas pedras de granizo na rede elétrica.



Na RJ-116, uma árvore caiu na altura do Vale do Tainá, cerca de três quilômetros da Praça de Pedágio de Furnas. Segundo a concessionária Rota 116, que administra a rodovia, a árvore caiu no meio da pista por volta das 17h55.



O trecho ficou precisou ser interditado porque a árvore de grande porte acabou arrancando e se enrolando na fiação elétrica, sendo necessário o acionamento na concessionária de energia para efetuar o desligamento e aterramento da rede.



O Corpo de Bombeiros também foi acionado para realizar o corte da árvore e dos galhos e a retirada do tronco do meio da rodovia. Para evitar um congestionamento ainda maior, a Rota 116 estabeleceu um sistema de Siga e Pare no local por volta das 21h16, sendo o tráfego nas duas pistas liberado somente às 23h56.



Nesta quinta-feira, segundo a Rota 116, o trecho próximo ao pedágio de Furnas, no quilômetro 90, permanece em sistema de “Siga e Pare”, devido a necessidade de utilização de maquinário para retirada de material que escorregou de uma encosta na noite de ontem.