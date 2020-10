Por O Dia

A Concessionária Rota 116, responsável pelo trecho da RJ-116 entre Itaboraí e Macuco, informou que o feriado prolongado pelo Dia do Servidor Público, transferido do dia 28 para esta sexta-feira (30/10), e pelo Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2/11), não deverá afetar o tráfego de veículos que passam diariamente pela rodovia.



Esse é o segundo feriado prolongado em que não há expectativa de aumento no fluxo de veículos. No feriado prolongado pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro, também não foi previsto aumento.



Com isso, a previsão é de que o fluxo se mantenha de acordo com a média diária padrão, de cerca de 20 mil veículos. No entanto, a concessionária disse que irá deixar os colaboradores de prontidão, caso haja necessidade de adoção do sistema de papa-filas nas praças de pedágio.



Além disso, a concessionária manterá à disposição dos seus usuários todo o efetivo de atendimento emergencial nas praças e nas bases de apoio funcionando 24 horas por dia e não haverá, na segunda-feira, nenhuma obra ao longo do trecho sob concessão.