Por Paula Valviesse

Neste mês de outubro, mês da campanha “Outubro Rosa”, que tem como objetivo a conscientização e alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero, a Associação da Mulher Mastectomizada de Nova Friburgo (AMMA) promove tradicionalmente uma caminhada pelas ruas da cidade. No entanto, devido a pandemia de Covid-19, a associação organizou uma carreata, que acontece neste sábado (31/10).



A carreata foi a maneira encontrada pela AMMA para reforçar as bandeiras da associação, sem aglomeração. Para que o evento ocorra de forma segura a todos, a associação reforça a necessidade do uso de máscara de proteção e pede que todos os participantes, mesmo em seus veículos, respeitem as medidas de distanciamento social.



A carreta está prevista para sair da Via Expressa por volta das 10h, seguindo em direção ao Centro e depois para Duas Pedras, onde será feito o retorno. A concentração no local terá início às 9h e é solicitado a quem puder que leve um quilo de alimento não perecível para ajudar a AMMA. Os itens serão recolhidos de forma segura pelas integrantes da associação no ponto de encontro.



“Com a carreata conseguimos manter a tradição de ir às ruas para lembrar as pessoas que este é o mês de conscientização, mas que é fundamental que esse cuidado seja o ano todo. Como de costume, pedimos aos comércios que enfeitem os estabelecimentos com a cor rosa”, diz Maria Helena dos Santos, presidente da AMMA Nova Friburgo.

Neste período de campanha eleitoral, a associação ainda destaca que, como o estatuto da AMMA não permite envolvimento político em suas atividades, carros adesivados e outros tipos de propaganda política não serão permitidos na carreata.