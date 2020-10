Por O Dia

Desde o dia 19 deste mês está permitida em Nova Friburgo a retomada das atividades artísticas musicais em estabelecimentos do município. No entanto, o novo decreto, publicado nesta sexta-feira (30/10), no Diário Oficial Eletrônico, traz mais uma alteração no texto que trata das permissões e medidas de segurança para as apresentações ao vivo.

A principal mudança foi na determinação de que os locais deveriam optar pela instalação de uma barreira de acrílico ou acetato ou pelo uso de máscara de proteção pelos integrantes, inclusive o vocalista. No novo decreto fica estabelecido que os músicos e os DJs deverão usar máscara, mas foi aberta a exceção para os vocalistas e backing vocals.

Além disso, o decreto estabelece que os músicos podem se apresentar em bares, restaurantes, casas de festas e salões sociais que destinem uma área exclusiva interna, mas está proibida a apresentação em espaços públicos.



O novo texto reitera a necessidade de distanciamento entre os músicos e os clientes, cobra que o limite de ocupação seja observado, mantém a proibição de pistas de dança e uso de instrumentos de sopro e destaca que os estabelecimentos precisam garantir uma boa ventilação do ambiente, de preferência natural. Contudo, caso seja necessária a utilização de equipamentos de climatização, os mesmos deverão passar por higienização frequente.



A realização de atividades artísticas musicais no município está permitida em três dos cinco níveis de flexibilização, sendo proibida nas bandeiras Roxa e Vermelha.