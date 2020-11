Por O Dia

Seguindo a orientação da Secretaria de Estado de Saúde, a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e de Multivacinação foi prorrogada em Nova Friburgo até o dia 27 de novembro. A prorrogação foi anunciada em nota emitida pela Prefeitura nesta terça-feira (3/11).



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os dados sobre o público-alvo alcançado até o final do mês de outubro, quando estava previsto o encerramento da campanha, ainda não foram compilados, não sendo possível divulgar um balanço de quantas pessoas já foram imunizadas no município.



Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vacinas seguirão sendo aplicadas na Unidade Básica de Saúde José Copertino Nogueira, em São Geraldo, às terças e quintas-feiras, das 8h às 16h. E nos Postos de Saúde Waldir Costa, em Conselheiro Paulino; Silvio Henrique Braune, no Suspiro; e Tunney Kassuga, em Olaria; de terça à sexta-feira, das 8h às 17h.