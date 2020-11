Por Paula Valviesse

Faltando menos de 10 dias para as eleições municipais, os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo tiveram nesta sexta-feira (6/11) o segundo debate com confrontos diretos, desta vez promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio da 9ª Subseção de Nova Friburgo.



No caso da OAB Nova Friburgo, essa é a segunda fase de apresentação e debates dos candidatos. Na primeira, realizada no dia 23 de outubro, não houve confronto entre os prefeitáveis, havendo apenas a apresentação e discussão de temas, com a resposta de perguntas elaboradas pelos advogados da subseção.



Apenas os candidatos Alexandre Cruz (Cidadania); André Montechiari (PRTB); Cacau Rezende (PV); Cláudio Damião (PSOL); Delegada Danielle Bessa (PSL); Dr. Arthur (Avante); Hugo Moreno (PSTU); Johnny Maycon (Republicanos); Juvenal Condack (PSD); Renato Bravo (PP); Sérgio Louback (PSC); e Silvia Faltz (PT), participaram da primeira fase. Mas, nesta sexta-feira, todos 16 candidatos se fizeram presentes.



Na abertura do evento, o presidente da 9ª Subseção da OAB de Nova Friburgo, Alexandre Valença, destacou os objetivos de reunir os candidatos, reforçando esperar um evento com debate de propostas.



“Quero agradecer a acolhida ao convite feito pela OAB. Todos os candidatos nesta oportunidades estão presentes, na ultima alguns não puderam estar, mas a OAB fica muito satisfeita em poder proporcionar à população de Nova Friburgo esse evento que, sem dúvida, será de grande valia, trará muitos valores e firmará o processo democrtaroco das eleições municipais”, afirmou Alexandre.



Mediado pelo advogado Rafael Borges, com participação de uma banca montada especialmente para a ocasião, o debate foi acompanhado ao vivo por cerca de mil pessoas.



Foram organizadas duas fases de confronto, nas quais os candidatos puderam escolher a quem direcionar a pergunta e o tema. No entanto, com um grande número de participantes e garantindo a manifestação de todos, não pode haver o direcionamento de mais de uma pergunta a um determinado candidato, prevalecendo o sistema em que cada um dos prefeitáveis pode fazer duas perguntas e ser questionado duas vezes.



No primeiro ciclo de confrontos foi sorteado o candidato a iniciar as perguntas e, conforme regra estabelecida, na sequência o candidato escolhido para responder permanecia na tela e era o próximo a perguntar.



Tendo em vista essa regra, as perguntas foram feitas na seguinte sequência: Dr. Arthur (Avante); Dr. Luis fernando (PROS); Cacau Rezende (PV); Wanderson Nogueira (PDT); Renato Bravo (PP); Juvenal Condack (PSD); Alexandre Cruz (Cidadania); Delegada Danielle Bessa (PSL); Sérgio Louback (PSC); Johnny Maycon (Republicanos); André Montechiari (PRTB); Cláudio Damião (PSOL); Silvia Faltz (PT): Hugo Moreno (PSTU)); Mariozam da Rádio (PTC); Lucidarlen Novaes (PMB). Na dinâmica, a candidata Lucidarlen direcionou a pergunta ao Dr. Arthur, que por ter sido o primeiro a perguntar, foi o último a responder.



Já no segundo ciclo, quem iniciou as perguntas foi o candidato Hugo Moreno, seguindo com Delegada Danielle Bessa; Johnny Maycon; Dr. Luis Fernando; Juvenal Condack; Renato Bravo; Cacau Rezende; Silvia Faltz; Cláudio Damião; Dr. Arthur; Wanderson Nogueira; André Montechiari; Alexandre Cruz; Lucidarlen Novaes; Sérgio Louback; e Mariozam da Rádio, que automaticamente direcionou a pergunta ao candidato Hugo Moreno.