Operação na casa de candidato a prefeito de Nova Friburgo está sob sigilo

Por Paula Valviesse

Equipes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e da Polícia Civil estiveram na manhã desta segunda-feira (9/11) na residência do candidato a prefeito de Nova Friburgo, Dr. Luis Fernando (PROS), para cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A confirmação da ação foi feita pelo próprio candidato, que usou as redes sociais para falar sobre o ocorrido.



Segundo o TRE-RJ, o processo que levou a emissão de um mandado está sob sigilo de Justiça, não sendo informado o motivo das buscas na residência do candidato. O mesmo foi confirmado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), que não irá se manifestar, nem mesmo confirmar a participação na ação.



Em suas redes sociais, o candidato Dr. Luis Fernando chamou o ato de covardia, afirmando que a denúncia anônima que levou ao cumprimento do mandado tem como objetivo denegrir sua imagem.



Sobre a ocorrência ele contou: “Hoje fui surpreendido com um mandado de busca e apreensão na minha casa pela equipe do TRE-RJ e pelos policiais, que eu prontamente deixei entrar, deixei eles à vontade para procurar em cada canto da minha casa, pra ver se acharia alguma coisa errada e, graças a Deus, nós sabemos que aqui na minha casa não tem nada de errado”, afirmou o candidato.



Dr. Luis Fernando ainda citou que na denúncia havia a informação de que ele recebia muitas pessoas em sua casa, destacando que vai continuar recebendo, porque trata-se de sua residência.



Apesar não haver uma divulgação oficial do que teria motivado a ação na casa do candidato do PROS, algumas mensagens que estão em circulação na internet, algumas até encaminhadas pelo WhatsApp por contas de outros candidatos à Prefeitura, que afirmam tratar de uma ação de combate às milícias no pleito eleitoral.



Vale destacar que, nenhuma nota foi expedida e qualquer informação que esteja circulando que vincule a ação em Nova Friburgo com outras operações realizadas pelo TRE-RJ ou pela Polícia Civil pode ser reconhecida pela Justiça como crime.