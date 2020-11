Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo promove nesta segunda-feira (9/11) a primeira audiência pública sobre o projeto de revitalização da Praça Getúlio Vargas, no Centro. A reunião faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC da Praça), firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público Federal, que prevê a realização de duas audiências, estando a segunda marcada para o dia 23.



A audiência é aberta ao público e acontece às 19h, no plenário da Câmara de Vereadores. Nela será apresentada a versão preliminar da revisão e atualização do “Projeto Technische”, elaborado em 2014. Está prevista ainda a apresentação do projeto de prospecção e resgate arqueológico e apresentação do laudo fitossanitário realizado em todos os indivíduos arbóreos da Praça pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ. Ao final, serão coletadas contribuições dos presentes ao projeto.



Segundo a Prefeitura, diversos órgãos e entidades da sociedade civil foram convidados para enviarem representantes e acompanhar a audiência, entre eles o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN), Ministério Público Federal (MPF), 9ª Subseção da OAB de Nova Friburgo, Grupo SOS Praça e os feirantes que atuam na Praça Getúlio Vargas.



Por causa da pandemia, o número de pessoas foi limitado no plenário da Câmara, que funcionará apenas com 50% da sua capacidade, o que equivale a aproximadamente 70 pessoas, incluindo convidados e população em geral. A entrada respeitará a ordem de chegada dos populares. O uso de máscaras será obrigatório durante todo o evento.