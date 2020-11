Por O Dia

Publicado 09/11/2020 20:05 | Atualizado 09/11/2020 20:07

Uma mulher de 27 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, um homem de 29 anos, foi resgatada pelos policiais militares do 11º BPM neste domingo (9/11). O crime aconteceu em uma residência, na Rua João Siqueira, no bairro São Jorge, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo.



Segundo a PM, a vítima passou o sábado (7/11) e parte do domingo presa pelo companheiro, sendo ameaçada e agredida. Ainda de acordo com a PM, ela conseguiu enviar uma mensagem pedindo socorro ao ex-companheiro, que foi quem acionou os policiais.



A faca usada pelo suspeito foi apreendida e ele foi encaminhado para a 151ª DP (Nova Friburgo), tendo sido preso em flagrante pelos PMs.