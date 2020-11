Por O Dia

Publicado 10/11/2020 12:58

Denúncias sobre venda de drogas nos condomínios Terra Nova I e Terra Nova II, na Rua Joaquim Naegele, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, nesta segunda-feira (9/11), levaram a apreensão de um adolescente de 14 anos, e de um homem de 20 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas.



Pela manhã, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, estiveram no Terra Nova I, onde apreenderam o adolescente com 23 papelotes de cocaína, 34 trouxinhas de maconha e um radiotransmissor.



Na parte da tarde, outra denúncia levou à prisão do homem de 20 anos. Com ele foram apreendidos 45 papelotes de cocaína, 22 trouxinhas de maconha e um radiotransmissor.



Nas duas ocorrências, os suspeitos tentaram fugir da PM entrando no condomínio e deixando para trás as drogas. Os casos foram registrados na 151ª DP, onde a dupla permaneceu detida e todo o material apreendido.