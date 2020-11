Por O Dia

Um homem de 25 anos foi baleado cinco vezes na tarde desta terça-feira (10/11), na Rua Antonia Suad, no bairro Jardim Califórnia, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Segundo a PM, a vítima possui antecedentes criminais e saiu recentemente da prisão, mas ainda não há informações concretas sobre o que teria motivado a tentativa de homicídio.



Ainda de acordo com a PM, as informações colhidas no local são de que três homens, em um carro, teriam efetuados os disparos e depois fugido.



Os tiros atingiram a vítima na boca, no peito e nas pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Raul Sertã. De acordo com a PM, a vítima está estável e não corre o risco de morte.



A equipe da perícia da Polícia Civil também foi acionada ao local do crime. A ocorrência foi registrada na 151ª DP (Nova Friburgo), que dará seguimento às investigações.