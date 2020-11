está na reta final e em Nova Friburgo muitos candidatos planejaram caminhadas e carreatas neste sábado (14/11) para marcar o Na cidade são 16 candidatos à Prefeitura e essa será a última oportunidade para que eles tentem conquistar o voto dos eleitores, especialmente dos indecisos.Durante toda esta sexta-feira (13/11) onas ruas, com panfletagem, bandeiradas e até carreatas pelos bairros da cidade. Vários cabos eleitorais e pessoas contratadas para levar as bandeiras de diversos candidatos encheram a Avenida Alberto Braune, uma das principais da cidade, numa grande mistura de cores e números.. Todos os 16 candidatos estão com os compromissos estabelecidos e as ações de campanha vão desde o centro até a zona rural do município.de cada candidato por ordem alfabética, conforme o nome usado na urna:fará uma carreata, às 13h, saindo do bairro Córrego Dantas.tem planejadas caminhadas em Olaria, no distrito de Conselheiro Paulino e no centro da cidade.fará uma caminhada pelo bairro Cordoeira, às 10h, e às 14h realizará uma ação de panfletagem na Avenida Alberto Braune, no Centro, em frente a Caixa Econômica Federal. À noite ele participa de uma live, transmitida em suas redes sociais a partir das 19h.tem caminhadas e panfletagem planejadas às 10h, em Olaria; às 13h, no Centro; e às 15h, no distrito de Conselheiro Paulino.faz visita às lideranças comunitárias em Salinas, São Lourenço e Florândia da Serra entre às 9h e 11h. Às 13h ele estará em Campo do Coelho; e às 14h fará uma caminhada por São Geraldo.estará às 7h na feira do bairro Ypú; às 9h ele faz uma caminhada pelo Terra Nova, em Conselheiro Paulino; às 12h acontece a caminhada no Jardim Califórnia, também em Conselheiro; às 15h ele estará no Cordoeira; às 19h faz visita ao bairro Varginha; e, encerrando a agenda, às 20h30 visita o bairro Nova Suíça.tirou o último dia de campanha para fazer caminhadas com apoiadores, às 10h ele caminha pelo centro da cidade.planejou o dia com visitas a comunidades, com a participação dos candidatos à vereador do partido.passará o dia de campanha fazendo panfletagem pelos bairros da cidade.marcou para às 14h uma carreata pelos bairros da cidade.se reúne com lideranças comunitárias às 9h e às 10h sai em caminhada pelo loteamento Santa Bernadete, em São Geraldo; às 14h o candidato estará atendendo a população; a partir das 17h faz visitas a outras localidades do município; e encerra o dia com um encontro com lideranças comunitárias, às 20h.