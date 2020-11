Por O Dia

Publicado 14/11/2020 18:46

Neste domingo (15/11), os trechos da Praça Getúlio Vargas até a Rua Ernesto Brasílio (rua do antigo Fórum) e da Ernesto Brasílio até a Rua José Eugênio Muller, no centro de Nova Friburgo, estarão fechados para o trânsito de veículos. Essa é uma medida padrão, adotada durante as eleições municipais e gerais, como forma de apoio aos trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).



A interrupção no trânsito será feita às 4h do domingo e ficará vigente até o término das apurações. No local funciona a sede do TRE de Nova Friburgo, sendo necessária a interrupção não só para os trabalhos do órgãos, mas também para facilitar o deslocamento das urnas eletrônicas que estão armazenadas no prédio para os locais de votação.



Ainda de acordo com a Prefeitura, durante todo o dia a Guarda Municipal estará nas ruas, realizando rondas nos bairros e também irá colaborar com a escolta das urnas eletrônicas.