Por Paula Valviesse

Publicado 15/11/2020 11:18 | Atualizado 15/11/2020 12:43

A Candidata do PT à Prefeitura de Nova Friburgo, Silvia Faltz, votou nesta manhã no Colégio Municipal Acyr Spitz, no distrito de Lumiar. A prefeitável compareceu a sua seção eleitoral acompanhada do marido, Sérgio Carlos da Silva, e do filho, Lucius Faltz. Ela irá acompanhar a apuração com a família e apoiadores no centro do distrito, onde reside.

Silvia tem 43 anos, é comerciante e concorre pela primeira vez a um cargo público, mas tem como experiência política a gestão da Associação de Moradores e Amigos de Lumiar (AMA Lumiar), da qual era presidente antes de apresentar a candidatura. Seu vice é o também comerciante Rogério Rocha, do mesmo partido.



“Acabei de exercer o meu direito ao voto, respeitando o horário antes das 10h para os maiores de 60 anos e grupo de risco da Covid-19. Acredito na força da mulher para fazer a mudança acontecer. Acredito que o voto tem o poder de mostrar a voz do povo, que clama por melhorias, clama por essa mudança. Estou confiante na voz do povo. Acredito que a mudança é a gente que faz. Juntos!”, afirmou a candidata, que ainda deixou um lembrete para àqueles que ainda irão comparecer às urnas: “Lembre-se: na hora de votar use máscara, respeite o distanciamento, leve os seus documentos, uma caneta e vote consciente”.