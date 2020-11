Por Paula Valviesse

Publicado 15/11/2020 11:34

O candidato à Prefeitura de Nova Friburgo pela coligação “Zelando e Protegendo Nova Friburgo”, Alexandre Cruz (Cidadania), votou na manhã deste domingo (15/11) no Colégio Nossa Senhora das Dores, no Centro, acompanhado da filha caçula, Maria Vitória, de 7 anos. O prefeitável irá acompanhar a apuração em casa, junto com a família. Já o candidato a vice-prefeito, De Luca (DEM), votou por volta das 11h, no Colégio Dom Pedro I, no bairro Cordoeira.



Alexandre Cruz tem 49 anos, é casado e natural de Nova Friburgo. Iniciou a vida pública como diretor de bairros, em 1994. Foi eleito vereador em 2012, reeleito para o cargo em 2016, tendo assumido a presidência da Câmara neste último mandato.



“A nossa expectativa é de quem ama essa cidade e tem fé e esperança de que vai dar tudo certo. Nós sabemos que foi uma eleição difícil, atípica, com pandemia, data de votação alterada. A população também está indignada, com autoestima lá embaixo. Mas nós estamos muito esperançosos. Com fé em Deus e pedindo para que Ele coloque na Prefeitura, hoje à noite, alguém que possa realmente mudar a história dessa cidade. Eu me preparei durante muitos anos e estou com a consciência tranquila do dever cumprido. Fizemos uma campanha limpa, honesta e, acima de tudo, voltada para o debate em favor de Nova Friburgo. Obrigada a todos e vamos ficar aqui no aguardo do resultado final”, declarou o candidato.