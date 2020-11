Por Paula Valviesse

O candidato à Prefeitura de Nova Friburgo Cacau Rezende (PV) votou pela manhã no Colégio Nossa Senhora das Dores, no Centro. Aos 70 anos, ele seguiu as orientações da Justiça Eleitoral e compareceu à seção no horário estipulado como preferencial, das 7h às 10h. O prefeitável irá acompanhar a apuração de casa, junto com a família e amigos.



Cacau Rezende é natural de Cantagalo, mas mudou-se com a família para Nova Friburgo há mais de 60 anos. Ele é engenheiro civil, arquiteto e artista plástico, e foi candidato a vereador nas eleições de 2004, 2012 e 2016. Este ano, o candidato concorre à Prefeitura tendo como vice o professor e jornalista Dib Curi.



“É um processo democrático e a sensação que tenho é de dever cumprido. Nós fizemos uma campanha altamente informativa, levando conhecimento para as pessoas, mostrando outra possibilidade. Foi uma campanha pé no chão, na rua, falando de projetos com a população, sem personalismo, não foi uma campanha do ‘eu’, mas sim uma política do ‘nós’. Mostramos a possibilidade de uma nova mudança na cidade, em todas as cidades brasileiras de maneira geral” declarou o candidato.