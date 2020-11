Por Paula Valviesse

Publicado 15/11/2020 13:36

O candidato à Prefeitura de Nova Friburgo Arthur Mattar, do Avante, votou no início da tarde deste domingo (15/11) em sua seção eleitoral na Universidade Cândido Mendes, no bairro Vilage. O prefeitável vai acompanhar a apuração de casa, junto com a família e amigos.



Dr. Arthur tem 30 anos e é o mais jovem entre os candidatos ao cargo de prefeito nas eleições deste ano. Casado, natural de Nova Friburgo, ele é médico e foi diretor do Hospital Municipal Raul Sertã entre novembro de 2018 e maio de 2019, mas se candidata pela primeira vez a um cargo político.



“O programa de governo foi apresentado ao eleitor, fiz uma campanha limpa com proposta, sem ataques e consciente das dificuldades, mas confiante na vitória, e que, após o resultado, já vou marcar com o Conselho Municipal de Educação para amanhã já anunciar o Secretário de Educação, visando a previsão do retorno às aulas no ano que vem, logo no início do mandato. Assim, o secretário já vai pavimentado com todos e planejando todos os cuidados para esse retorno”, declarou o candidato.