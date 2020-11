Por Paula Valviesse

Publicado 15/11/2020 15:53

O candidato à Prefeitura de Nova Friburgo pela coligação “A Força da Família Friburguense”, Sérgio Louback (PSC), votou por volta das 14h, no Colégio Estadual Júlio Salusse, na Chácara do Paraíso. Ele esteve na seção eleitoral acompanhado pela esposa, Natacha, e vai acompanhar a apuração dos votos junto com a família e amigos.



Sérgio Louback tem 57 anos, é advogado, casado e natural de Nova Friburgo. Foi candidato a vereador em 2012 e em 2016, além de ser eleito suplente no cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, cargo que exerceu entre março de 2019 e maio de 2020. Como vice, tem o apoio da empresária Márcia Carestiato.



“Desejo a todos uma excelente votação, onde prevaleça o voto consciente e a boa prática da democracia”, afirmou o candidato.