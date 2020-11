Por O Dia

Publicado 15/11/2020 19:56 | Atualizado 16/11/2020 02:17

Com 17,56% das urnas apuradas, às 19h55, o candidato Johnny Maycon (Republicanos) lidera a contagem de votos válidos em Nova Friburgo, com 25,38%. Em segundo lugar aparece o candidato Wanderson Nogueira (PDT), com 17,69% dos votos e, em terceiro, Dr. Luis Fernando (PROS), com 11,97% dos votos.



Mas a diferença ainda é pequena, não sendo possível ainda apontar um vencedor nessa corrida eleitoral tão diferente em decorrência da pandemia de Covid-19. A previsão é de que o resultado final seja conhecido daqui duas horas.



No município são 16 candidatos concorrendo ao mais alto cargo do poder Executivo e cerca de 574 ao cargo de vereador.



Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ, somente uma urna precisou ser substituída na cidade. No geral, a votação foi tranquila, sem muitas filas ou confusão. A maioria dos eleitores compareceram às seções na parte da tarde e não foram registradas ocorrências de crimes eleitorais.



O DIA vai publicar boletins com a apuração parcial até que seja possível declarar quem são os eleitos.