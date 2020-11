Johnny Maycon (Republicanos), de 35 anos, foi eleito prefeito de Nova Friburgo neste domingo (15/11) com 22.777 votos, ou seja, 23,28% dos votos válidos. Dos 151.502 eleitores aptos a votar, foram contabilizados no município 108.918 votos válidos. Já a abstenção na votação este ano chegou a 28,11%, ou 42.584 pessoas. Entre os eleitores que compareceram, 3,87% votaram branco e 8,28% optaram por anular o voto.



Johnny Maycon (Republicanos), compareceu à sua seção eleitoral, no Colégio Estadual Doutor Tuffy El Jaick, em Duas Pedras, por volta das 14h30 deste domingo (15/11) para votar e acompanhou a apuração de casa, junto com a família e amigos. Sem coligação, ele concorreu ao pleito tendo como vice-prefeito o empresário Serginho da Doce Mania, de 46 anos.



Essa foi a terceira eleição da qual Johnny Maycon participou, em 2012 ele concorreu ao cargo de vereador, ficando como suplente e em 2016 foi eleito vereador em Nova Friburgo. O novo prefeito agora dará continuidade ao seu mandato na Câmara de Vereadores, até ser diplomado e assumir oficialmente a administração municipal.



Mais cedo, ainda na seção eleitoral, o candidato eleito declarou que estava chegando a hora de proclamar um novo tempo, um tempo de bater no peito e declarar que “Nova Friburgo tem jeito”. Ele ainda afirmou acreditar que era possível vencer a eleição sem negociar princípios, sem atacar ninguém, indo em cada bairro, rua e casa, olhando nos olhos dos eleitores e apresentando propostas reais e viáveis.



Assim que foi oficializado o resultado da eleição, o candidato saiu às ruas, seguidos por apoiadores, e caminhou pelo centro de Nova Friburgo, tendo o corpo envolvido por uma bandeira de Nova Friburgo.

Ao saber do resultado, o candidato eleito saiu às ruas, seguido pelo seu vice e por apoiadores, e caminhou pelo centro de Nova Friburgo Divulgação

“Nós estamos aqui no Centro Turístico, no coração do Estado do Rio de Janeiro, para agradecer a Deus e a cada um de vocês, porque nós chegamos. Não é uma vitória do Serginho, do Johnny Maycon, do nosso partido, é uma vitória de todos os cidadãos e cidadãs de bem, que acreditam, sonham e vislumbram dias e momentos melhores para a nossa cidade”No município,nas eleições deste ano, quase três vezes o número de candidatos das eleições anteriores. Em segundo lugar ficou o candidato Wanderson Nogueira (PDT), com 17.726 votos (18,52%), e em terceiro, Dr. Luis Fernando (PROS), com 9.955 votos (10,40%). O atual prefeito, Renato Bravo (PP), que tentava a reeleição, recebeu 3.538 votos (3,70%), ficando na décima colocação.Os resultados parciais da eleição em Nova Friburgo só começaram a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 19h30, mas a atualização também demorou e sofreu longas pausas, terminando apenas às 23h20.Este ano foi implementado um novo sistema quanto a apuração dos votos, com o TSE transmitindo os dados para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Antes eram os TREs que repassavam os dados para o TSE. Segundo o TSE, foi constatada uma lentidão no processo de totalização dos votos (soma dos votos), o que acarretou em atraso na divulgação dos resultados da apuração.Ainda de acordo com o TSE, o problema ocorreu no âmbito do próprio Tribunal Superior, apenas no processo de totalização, tendo os dados sido remetidos normalmente pelos TREs e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que acabou somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto.O órgão ainda ressaltou que não houve nenhum vazamento de dados pessoais de servidores e que o problema não teve nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã.