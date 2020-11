Por O Dia

Publicado 17/11/2020 19:07

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, prenderam, na noite desta segunda-feira (16/11), um homem de 19 anos, durante ação de combate ao tráfico de drogas na Rua Waldir Ramalhete Lemos, no bairro Varginha, em Nova Friburgo.



Os policiais chegaram até o suspeito a partir de uma denúncia anônima. No local, eles encontraram o homem na porta de sua residência com parte das drogas apreendidas. Ao ser abordado, o suspeito confirmou seu envolvimento com o tráfico de drogas.



Na ação foram apreendidos 18 papelotes de cocaína, 594 trouxinhas de maconha, 104 gramas de maconha picada e 18 frascos de lança perfume.



Durante a apresentação da ocorrência na 151ª DP (Nova Friburgo), os policiais ainda constataram que o suspeito já tem 18 anotações criminais. Ele então permaneceu preso e o material apreendido foi encaminhado para análise.