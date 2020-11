Por O Dia

Publicado 18/11/2020 16:33

Em agosto Nova Friburgo deu início às atividades pedagógicas não presenciais na rede municipal de ensino. Essa foi a medida encontrada pela Secretaria Municipal de Educação, junto com o Conselho Municipal de Educação, para retornar às aulas, de maneira não presencial, após a paralisação por quatro meses, devido a pandemia da Covid-19.

O “Plano de Atividades Pedagógicas Não Presenciais”, que segue em andamento, uma vez que as aulas presenciais em todas as unidades de ensino do município estão suspensas por Decreto até 31 de dezembro, contempla duas estratégias principais: distribuição de material impresso e uso de plataforma digital.



Sobre o material impresso, a Prefeitura de Nova Friburgo divulgou essa semana informações passadas pela Coordenação de Educação Especial, que trata dos desafios vencidos para entregar aos alunos os cadernos pedagógicos necessários para dar continuidade ao ensino.



“Ao iniciar o desafio de produzir e entregar cadernos pedagógicos impressos para toda a Rede Municipal de Ensino, a Secretaria de Educação se deparou com mais um desafio, o de oferecer conteúdo específico para os alunos com deficiência, como baixa visão, por exemplo”, conta a coordenadora de Educação Especial Carla Campos.



Segundo Carla, os cadernos pedagógicos foram adaptados para cada aluno, de forma individual, de acordo com o estágio de desenvolvimento cognitivo, respeitando as características de cada deficiência. O material foi elaborado por uma rede, que incluiu a equipe da Educação Especial, professores, mediadores e orientadores.



Ainda de acordo com a coordenadora, todos os alunos receberam seu material e, para a realização das atividades, tiveram o acompanhamento dos mediadores que, após as aulas com a turma (via Google Meet ou outro recurso tecnológico), faziam o atendimento individualizado através de explicações com material concreto e utilização do lúdico.



Para a professora Carla Campos, esse atendimento individualizado foi muito trabalhoso, mas “valeu a pena, basta ver alguns dos vídeos que recebemos e as mensagens que professores e pais enviaram dando retorno sobre os alunos”, explicou. “Foi muito gratificante saber que todo o esforço foi recompensado”, afirmou a coordenadora.



Segundo a Prefeitura, os alunos de toda a rede receberam seus cadernos, inclusive dos anos finais (6º ao 9º ano), cuja adequação foi mais complexa por haver um professor para cada disciplina. As atividades foram organizadas e armazenadas na “nuvem”. O objetivo do trabalho também é construir um arquivo que será disponibilizado para todos os professores e será utilizado como fonte de pesquisa e banco de atividades, que poderão ser realizadas com outros alunos que apresentem o mesmo estágio de desenvolvimento pedagógico.

Foram elaborados cadernos que trabalham com o Currículo Funcional - que facilita o desenvolvimento de habilidades essenciais e participação em uma grande variedade de ambientes integrados - para as crianças que apresentam um comprometimento mais severo, além de adequações diversas, que permitiram a flexibilização do conteúdo, proporcionando o alcance dos objetivos propostos para cada educando com deficiência.