Por O Dia

Publicado 18/11/2020 19:26

A Campanha Nacional de Multivacinação foi prorrogada em todo o Estado do Rio de Janeiro e Nova Friburgo segue essa determinação, principalmente com as vacinas contra a poliomielite (paralisia infantil) e sarampo, que continuam sendo aplicadas até o próximo dia 27. Havia a previsão de a campanha ser encerrada no dia 30 de outubro, mas a prorrogação se deve a pouca adesão.



A vacina contra a poliomielite (em duas gotinhas) é indiscriminada, aplicada em crianças de 1 ano e menores de 5 anos, em que a criança pode tomar mais uma dose, independente de quantas doses já tiverem tomado, e a vacina contra o sarampo é aplicada em pessoas até os 59 anos, sendo que dos 20 aos 49 anos também é indiscriminada, independente das doses que a pessoa já tenha tomado ela pode se vacinar novamente.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as duas vacinas estão com baixa cobertura. Em consequência há o risco da reintrodução da poliomielite, uma doença gravíssima, que já acometeu várias crianças, e também a questão do sarampo, novamente presente no Estado do Rio de Janeiro. No entanto, são duas doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização.



Ainda são registrados casos de poliomielite em alguns países e enquanto a doença não for erradicada totalmente não se pode considerar o mundo livre da paralisia infantil. Por isso é necessário que todas as crianças menores de 5 anos, que são as mais vulneráveis a ter poliomielite, sejam vacinadas. No Brasil o último caso de poliomielite registrado foi em 1989, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. E por conta da baixa procura há o risco da reintrodução dessa doença gravíssima no País.



E o sarampo já foi reintroduzido no Brasil, inclusive com vários casos registrados no Estado do Rio de Janeiro, onde a campanha é estendida até aos 59 anos, diferente dos outros estados. O sarampo também é considerado uma doença gravíssima, que tem acometido jovens e também adultos mais velhos, e por isso, está sendo feita a campanha, para que as pessoas procurem os postos de vacinação.



Saiba onde vacinar



Na Unidade Básica de Saúde José Copertino Nogueira, em São Geraldo, as vacinas são aplicadas às terças e quintas-feiras, das 8h às 16h; no Waldir Costa, em Conselheiro Paulino; no Tunney Kassuga, em Olaria; e no Sílvio Henrique Braune, no Suspiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.