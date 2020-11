Por O Dia

Publicado 22/11/2020 19:01

Os policiais militares do Regime Adicional de Serviço (RAS), do 11º BPM, foram acionados na noite da última sexta-feira (20/11) sobre disparos de arma de fogo na Rua Adelaide de Jesus Reis, no Parque Siriemas, no bairro São Geraldo, em Nova Friburgo.



No local, os militares encontraram um homem, de 18 anos, morto com dois tiros na cabeça, no banco do carona de um veículo, e ouviram o pedido de socorro da segunda vítima, um homem, de 24 anos, baleado na região do abdômen, que estava escondido em um terreno próximo.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu levar o ferido para o Hospital Municipal Raul Sertã, no Centro, onde recebeu os cuidados médicos necessários e permaneceu em observação.



Aos PMs, o sobrevivente contou que estava com um amigo no carro, quando dois homens se aproximaram do veículo e efetuaram os disparos. Na tentativa de fugir, ele ainda conseguiu soltar o freio de mão, fazendo o carro descer por um trecho da rua e depois fugiu. A vítima ficou escondida no terreno até a chegada da polícia.



Ainda não há informação sobre o que teria motivado o crime. Equipes da perícia e da Polícia Civil estiveram no local. O caso segue sob investigação da 151º DP (Nova Friburgo).