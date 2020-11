(MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Núcleo Nova Friburgo, instaurou na última quinta-feira (19/11) umcom a finalidade deno Poder Executivo Municipal em Nova Friburgo. O documento, que inclui várias recomendações sobre o processo de transição, foi publicado no site do MPRJ na noite desta terça-feira (24/11).No processo, o, além de outras questões,, a fim de, por meio de um acompanhamento do órgão do processo de transição, destacando que “não raras vezes, no início de novos mandatos, há a decretação de estado de emergência ou calamidade pelos novos gestores, com base na alegação de descontinuidade de serviços essenciais, desorganização das finanças e das atividades do município, por ação ou omissão da administração finda”.Na recomendação expedida ao atual prefeito Renato Bravo (PP), o MPRJ pede que sejam observadas eda chefia no Executivo local, em diversas áreas da administração pública, que incluem os âmbitos documental, jurídico, contábil, financeiro, patrimonial e de recursos humanos, bem como convênios, compras e contratos, além da transparência na gestão de Fundos e Conselhos.Para isso, também foi recomendado que o prefeito,, após o recebimento do documento, constitua uma equipe mista de transição de governo, composta preferencialmente por servidores efetivos das áreas jurídica, contábil, financeira e de controle interno, e por representantes, em número paritário, de indicados pelos prefeitos eleitos Johnny Maycon (Republicanos). Vale destacar que o processo do MPRJ foi instaurado um dia depois do prefeito eleito Johnny Maycon solicitar ao atual gestor, Renato Bravo, por meio de ofício, que fosse iniciado o processo de transição . Na ocasião, Renato Bravo se manifestou sobre o pedido, dizendo que iria “colaborar para que a transição ocorra com mais brevidade possível”.