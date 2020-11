Por O Dia

Publicado 28/11/2020 17:23

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Subsecretaria de Vigilância em Saúde e do Programa Municipal de IST/Aids/HV, vai desenvolver ações para lembrar o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, no dia 1º de dezembro, e marcar o mês de sensibilização, prevenção e cuidados.



O Dezembro Vermelho tem referência ao laço vermelho, que simboliza a solidariedade de pessoas ao redor do mundo com a resposta à epidemia de Aids. A campanha tem como principais objetivos sensibilizar a população para buscar o diagnóstico precoce para o HIV, além de acompanhar e apoiar as pessoas que se descobrem portadoras do HIV na realização do tratamento precoce, para evitar o adoecimento e ter uma melhor qualidade de vida.



Em Nova Friburgo, a campanha Dezembro Vermelho será iniciada na próxima quarta-feira (2/12), às 15h, com um evento on-line, direcionado aos profissionais da saúde do município. Intitulada “Roda de conversa sobre HIV: diagnóstico e preconceitos”, a Live tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre HIV e seus impactos sociais, promover a troca de experiências entre os profissionais e esclarecer dúvidas sobre o assunto.



Durante o evento será lançado o novo perfil no Instagram do Programa Municipal IST/Aids/Hepatites Virais Nova Friburgo (@istaidsnovafriburgo), além da nova logomarca, visando maior visibilidade e identificação para o programa.



No dia 18 de dezembro, às 15h, será realizada a I Oficina de Descentralização dos testes rápidos de diagnóstico e triagem de HIV, sífilis, hepatites B e C do Município, tendo como público-alvo os profissionais das unidades executoras de testes cadastradas em Nova Friburgo.



No município ainda será disponibilizada a testagem rápida para toda a população, com objetivo de realizar o diagnóstico precoce do HIV e sífilis. Os testes poderão ser feitos nas seguintes unidades de saúde: Policlínica Centro, no Suspiro, toda terça e quinta-feira, das 8h às 16h, na Sala 5; Estratégia de Saúde da Família (ESF) Rio Bonito de Lumiar, dia 1º de dezembro; ESF Conquista, dia 7; ESF Campo do Coelho, dia 10; ESF Nova Suíça, dia 15; e ESF Amparo, dia 17.



Nas ESFs Olaria II (Rua Espírito Santo), Riograndina, São Geraldo e Olaria III (Amarelinho), além do Hospital Municipal Raul Sertã e Hospital Maternidade de Nova Friburgo os testes já são feitos rotineiramente.



QUEM DEVE FAZER O TESTE - O teste rápido de HIV e sífilis não deve ser feito de forma indiscriminada e a todo o momento. O aconselhável é que quem tenha passado por uma situação de risco, como sexo desprotegido ou sofrido algum tipo de acidente biológico, faça o exame. Não precisa estar em jejum ou ter solicitação médica para os testes, apenas levar um documento com foto e cartão do SUS.



A Aids pode ser transmitida através do contato de fluídos corporais do infectado com o sangue de uma pessoa saudável, por meio de relações sexuais sem preservativo (camisinha), transfusões de sangue ou compartilhamento de seringas e agulhas.