Por O Dia

Com informações de que uma grande quantidade de drogas era trazida do Rio de Janeiro para ser revendida em Nova Friburgo, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Serviço Reservado (P2) e da Supervisão, do 11º BPM, organizaram uma operação, no sábado (28/11), na entrada da cidade e conseguiram prender três suspeitos, de 21, 37 e 40 anos, por envolvimento com o tráfico, e apreender mais de dois mil papelotes de cocaína.



O cerco foi montado na Avenida Walter Machado Thedin, em Mury. O veículo abordado pelos PMs era dirigido por um dos três suspeitos presos. Em revista foram encontradas as drogas escondidas no porta-malas. Foram apreendidos 2.220 papelotes, somando pouco mais de um quilo e meio da droga.



Segundo a PM, o condutor do carro confessou que as drogas seriam entregues no bairro Nova Suíça. Seguindo até o local da entrega, os militares conseguiram prender os outros dois suspeitos, que aguardavam para receber o material.



Os três presos e as drogas apreendidas foram encaminhados para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado.



Neste domingo (29/11), em outra ação da PM, um adolescente de 17 anos foi apreendido com 16 trouxinhas de maconha e a quantia de R$110,00 em dinheiro. Ele foi abordado pelos policiais militares do Serviço Reservado (P2), no escadão de acesso ao Floresta, no bairro São Jorge.



E na última sexta-feira (27/11), os policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam um homem de 18 anos, na Rua Rio Caraíba, no distrito de Conselheiro Paulino, com 11 papelotes de cocaína e 31 unidades de maconha.