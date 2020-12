A Prefeitura depublicou na última segunda-feira (30/11) as informações sobre a equipe da atual administração que cuidará dapara o prefeito eleito Johnny Maycon, que assume o Executivo a partir de 1º de janeiro. Segundo o decreto, o secretário Municipal da Casa Civil, Walter Thuler, vai coordenar os trabalhos voltados à transição governamental.O decreto foi publicado na data limite, quando foram completados os 15 dias, conforme o Artigo 220, da Lei Orgânica do Município, a contar da data de homologação do resultado das eleições municipais pelo juízo eleitoral.Além do coordenador, foram designados para compor ao procurador Geral do Município, Ulisses da Gama; a controladora Geral, Elizabeth Righetti; o secretário de Educação, Marcelo Verly;o secretário de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, Sérvio Tullio; o secretário de Saúde, o vice-prefeito Marcelo Braune; o secretário de Obras, Jeferson Aragão; e o secretário de Governo, Leonardo Braz Penna.A questão da transição do governo já teve vários desdobramentos no município. Primeiro o prefeito eleito, Johnny Maycon (Republicanos) encaminhou um ofício ao atual prefeito Renato Bravo (PP) solicitando celeridade no processo Em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), instaurou um Procedimento Administrativo, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a transição de gestão no Poder Executivo Municipal.