Por O Dia

A concessionária Águas de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta terça-feira (1/12) sobre a interrupção do sistema de abastecimento da Estação de Tratamento (ETA) Rio Grande de Cima. Segundo a concessionária, nesta quinta-feira (3/12), às 7h, será feita uma breve parada no sistema para a realização de uma manutenção preventiva na subestação de energia elétrica da Estação. A estimativa é de que o serviço seja concluído até às 12h.

Ainda de acordo com a empresa, a avaliação do Setor de Operações é de que a interrupção no sistema não vai refletir no abastecimento dos bairros atendidos pela unidade, mas ainda assim é orientado que os consumidores façam uso consciente da água antes e durante o período da paralisação. Além disso, a manutenção foi dividida em etapas, para minimizar os impactos na distribuição de água, sendo essa a primeira.



A ETA Rio Grande de Cima atende ao Alto da Chácara; Girassol; Bairro Suíço; Belmonte; Bom Jesus; Braunes; Canto do Riacho; Centro; Chácara do Paraíso; Conselheiro Paulino; Córrego D'antas; Duas Pedras; Fazenda da Lage; Floresta; Granja Mimosa; Granja Spinelli; Jacina; Jardim Califórnia; Jardim Marajói; Jardim Ouro Preto; Jardinlândia; Lagoa Seca; Lagoinha; Lazareto; Loteamento do Barão; Morro dos Maias; Nilo Martins; Nova Esperança; Nova Suíça; Paissandu; Parque das Flores; Parque Seriemas; Parque Maria Tereza; Parque São Clemente; Prado; Rio Grande de Cima; Riograndina; Rivo Torto; Rosa Branca, Rui Sanglard; Santa Bernadete; Santa Inês; Santo André; São Cristóvão; São Geraldo; São Jorge; Solares; Suspiro; Tio Dongo; Vale das Rosas; Vale do Sol; Vale dos Pinheiros; Vila Amélia; Vila Nova; Village; Vale da Montanha; Terra Nova; e sistema Amparo.



Em casos de possíveis desabastecimentos, caminhões-pipa podem ser solicitados pelos canais de atendimento da concessionária: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas e Chat Interativo, que está disponível no aplicativo e no site www.aguasdenovafriburgo.com.br, ou pelo 0800 757 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).