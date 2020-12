Por O Dia

Publicado 03/12/2020 21:24

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta quinta-feira (3/12) o plano para retomada das aulas presenciais no município, válido para as unidades municipais, estaduais e privadas, no próximo ano letivo, em 2021. Segundo a administração, o plano ficou pronto na última segunda-feira (30/11) e estabelece que o retorno dos alunos às unidades de ensino irá acontecer quando houver segurança para profissionais, alunos e famílias, seguindo diversos parâmetros, orientações e recomendações para todas as redes de ensino.



De acordo com o documento, a volta às aulas presenciais só poderá acontecer após 28 dias corridos de vigência da Bandeira Verde, nível mais alto de flexibilização, conforme o sistema métrico adotado pelo município, sendo considerados os aspectos do contexto epidemiológico local e ações de biossegurança, aliadas ao monitoramento e vigilância em saúde. Esse prazo equivale a quatro semanas consecutivas com risco muito baixo de contágio.



Pelo plano, cada instituição de ensino deverá elaborar um diagnóstico prévio sobre suas características e condições próprias, avaliando a disponibilidade de pessoal, sua infraestrutura, os recursos e sua capacidade para efetivar a retomada das atividades.



O objetivo do plano é balizar as questões norteadoras de uma retomada segura, incluindo, por exemplo, banheiros funcionais, pias para lavagem de mãos com água e sabão, salas com ventilação adequada (conforme critérios de qualidade do ar preconizados pela resolução 09/2003 da Anvisa e normas ABNT), distribuição de água, evitando a utilização dos bebedouros comuns ou bebedouros com torneiras para enchimento de copos, entre outros aspectos.



Além de estabelecer quais os critérios de exigência para o retorno seguro das atividades escolares presenciais e as medidas estruturais para a retomada das aulas presenciais, o plano aborda o retorno presencial organizado em fases.



Segundo a Prefeitura, os cuidados com as pessoas com suspeita de contaminação e os cuidados em caso de confirmação também tiveram destaque no plano de retomada, que estabeleceu, ainda, os critérios para nova suspensão das atividades escolares presenciais, após o retorno.



O plano foi elaborado por representantes dos seguintes órgãos: secretarias municipais de Educação; Saúde e de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para Juventude, além da Secretaria Estadual de Educação. Também contou com a participação dos conselhos municipais de Educação; de Saúde; de Assistência Social; dos Direitos da Criança e do Adolescente; e Tutelares; SEPE; SINPRO; SINEPE; UERJ; UFF; CEFET; CEDERJ; Universidade Estácio de Sá; Fórum Municipal de Educação; e Serviço Especializado em Engenharia e Segurança em Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo.