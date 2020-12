Por O Dia

Publicado 04/12/2020 14:30

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam um homem de 19 anos, na tarde desta quinta-feira (3/12), com drogas e armas, na Rua Eugênio Pereira da Rosa, no Loteamento Tiradentes, em Amparo. A ação foi organizada após denúncias sobre tráfico de drogas na localidade.



Com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros; dois revólveres calibre 38; 693 unidades de maconha; 783 papelotes de cocaína e 69 munições. O material estava escondido em uma área de mata e foi encaminhado, junto com o suspeito, para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado.