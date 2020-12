Por O Dia

Publicado 04/12/2020 18:40

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou a nova bandeira que entrará em vigor na próxima segunda-feira (7/12). Levando em consideração o aumento expressivo da taxa de positividade, com variação positiva de 73,5%, conforme informado pela Prefeitura, o município volta, depois de pouco mais de três meses, a Bandeira Vermelha, considerada uma fase de risco alto.



Ainda de acordo com a Prefeitura, houve elevação de mais de 30% da taxa de ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19. Com isso, o Executivo também publicou no Diário Oficial do Município um novo decreto, que atualiza as métricas para fixação dos estágios de risco.



A principal mudança está no prazo para avaliação das medidas, que antes estava definido em 14 dias e agora volta a ser semanal. Sendo assim, a Bandeira Vermelha ficará em vigor até a próxima sexta-feira (13/12). Conforme estabelecido pelo decreto, todos os setores continuam funcionando nesta fase, mas com medidas restritivas mais rígidas e horários reduzidos.



No município foram estabelecidas cinco bandeiras para regulamentar as atividades, conforme o índice de risco, que varia entre muito alto (Bandeira Roxa); alto (Vermelha); moderado (Laranja); baixo (Amarela); e muito baixo (Verde).