Publicado 05/12/2020 15:10 | Atualizado 05/12/2020 15:10

Uma festa Rave ilegal, realizada no Sítio Montanhas do Caledônia, na Estrada do Pico da Caledônia, no bairro Cascatinha, em Nova Friburgo, foi descoberta pelos policiais militares do 11º BPM, na noite desta sexta-feira (4/12). Na ação que reuniu as guarnições do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), Supervisão e Setor Charlie, o evento foi encerrado, 12 pessoas foram detidas e drogas foram apreendidas.



Segundo a PM, a festa teria duração de três dias, com ingressos no valor de R$ 400. Ao indagar o proprietário do local, os policiais receberam a informação de que se tratava de uma festa de aniversário, mas a versão de outros participantes mostrou se tratar de um evento ilegal, em meio a pandemia de Covid-19, quando festas e eventos com aglomeração estão proibidos por Decretos.



No local foram apreendidas 86 unidades de drogas sintéticas, 83 unidades de êxtase, dois vidros de gás comprimido, duas unidades de cetamina e um lança perfume e uma trouxinha de maconha.



Doze pessoas, sendo oito homens e três mulheres que estavam no evento foram encaminhadas para a delegacia sob suspeita de venda de drogas. Todos os suspeitos prestaram depoimento e foram liberados, até que seja concluída a análise do material apreendido.