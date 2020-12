Por O Dia

Publicado 07/12/2020 15:27

Um homem de 18 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico, morreu no confronto entre os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, e criminosos, no último sábado (5/12), durante ação de combate ao tráfico na Rua José Alcedino Pinto, no bairro Rui Sanglard, no distrito de Conselheiro Paulino.



Cerca de cinco suspeitos, armados, efetuaram disparos contra os policiais logo que a guarnição chegou ao local para investigar uma denúncia. Na troca de tiros o suspeito foi baleado e chegou a ser levado com vida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Raul Sertã, mas não resistiu.



Um adolescente de 17 anos foi apreendido na ação. No local, os PMs ainda encontraram 86 unidades de cocaína, uma pistola calibre 9 milímetros, 25 munições do mesmo calibre, dois celulares e um relógio. O menor e o material foram encaminhados para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.



Na delegacia, ao buscar os antecedentes do suspeito que morreu na ação, foi constatado pelos policiais que ele já tinha passagem pelo sistema prisional pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio.